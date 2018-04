Fiorentina, Pioli: "Arbitri dello Scudetto? Giocheremo la nostra partita"

© foto di Federico Gaetano

Il sito del Corriere Fiorentino riporta delle parole pronunciate da Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, poco prima di entrare all'incontro tra arbitri, allenatori, calciatori e dirigenti della Serie A in corso quest'oggi al Coni. "Noi arbitri dello scudetto? Giocheremo la nostra partita per finire bene il campionato. Se mi sono chiarito con Simone Inzaghi? Non ce n’era bisogno".