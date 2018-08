Fiorentina, Pioli: "Aspettiamo Pjaca. Mirallas esperto e può migliorare"

© foto di Giacomo Morini

Al termine della sfida pareggiata col Fortuna Dusseldorf, il tecnico della Fiorentina ha parlato l'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli: "La partita mi è piaciuta, abbiamo messo in mostra i nostri principi di gioco. Vogliamo arrivare pronti all'inizio del campionato. Le azioni degli avversari le abbiamo fatte nascere noi coi nostri errori, e qualche spazio di troppo concesso. Ci può stare, vista la condizione della squadra. Ma siamo in crescita. Montiel? E' molto intelligente, ha il calcio dentro: dobbiamo stare calmi e non bruciarlo. Biraghi? La sua posizione cambia in base alle fasi di gioco che ci permettono di avere la superiorità numerica. Mirallas? Ha esperienza, nell'ultima stagione non ha reso al massimo: quando c'è spessore possiamo migliorare tutti. E aspettiamo ciò che da ufficioso aspetta di diventare ufficiale".