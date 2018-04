Fiorentina, Pioli: "Assenza Chiesa pesante. Tre opzioni per sostituirlo"

© foto di Federico De Luca

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa in vista della trasferta di Roma affrontando anche l'argomento relativo alle assenze di Federico Chiesa e Milan Badelj e ai possibili rimpiazzi: "Troveremo una squadra forte e motivata. Il risultato di Barcellona non rende giustizia e i giallorossi hanno fatto una prestazione di alto livello al Camp Nou. Ci mancheranno determinate caratteristiche e se c'era una partita dove servivano quelle di Federico era proprio quella di domani. Metteremo in campo giocatori con altre caratteristiche e tutti fortunatamente sono pronti, sotto tutti i punti di vista. Al posto di Chiesa giocherà uno tra Gil Dias, Eysseric e Falcinelli. Dabo è in crescita ma ha ancora margini di miglioramento, soprattutto nelle letture di gioco. Il campionato francese è diverso dal nostro, deciderò domani se schierarlo dall'inizio".