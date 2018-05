Fiorentina, Pioli: "Badelj deciderà la prossima settimana. Vorrei tenerlo"

© foto di Federico De Luca

Il futuro di Milan Badelj è tra gli argomenti clou della conferenza stampa di Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina. I viola sfidano il Milan, tra i club interessati al croato in scadenza di contratto a giugno. "La situazione di Badelj è chiara a tutti: la società ha fatto un'offerta al giocatore ed entro la prossima settimana deciderà, sarei contento se Milan restasse con noi, non solo per l'apporto tecnico che dà e per la guida che è per la squadra. La società mi sta ripetendo che non c'è bisogno di vendere, anche se so come funziona il mercato. A me piacerebbe portare avanti il lavoro che stiamo facendo puntando sui giocatori che quest'anno hanno ampi margini di miglioramento. Qui c'è ancora materiale che a me piace, su cui si può lavorare".