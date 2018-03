Fiorentina, Pioli: "Badelj e Pezzella i leader: Chiesa ancora giovane"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Crotone, il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato anche di Federico Chiesa: "No ed è sbagliato aspettarselo. Ci sono due giocatori che si sono presi sulle spalle l'assenza di Davide Astori e sono Badelj e Pezzella. Da Federico mi aspetto prestazioni importanti perché ha qualità e lo ha dimostrato anche in Nazionale. È tornato carico ma non dobbiamo aspettarci più di quello che può dare, è ancora molto giovane. Ci sono altri giocatori esperti e capaci di trascinare la squadra. Vogliamo fare di tutto per continuare la nostra striscia positiva".