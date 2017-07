Fiorentina, Pioli: "Bel clima, i ragazzi hanno tanto entusiasmo"

© foto di Giacomo Morini

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato questo pomeriggio a ViolaChannel, facendo il punto della situazione a due giorni dall’inizio del ritiro: “Saluto tutti i tifosi viola ed invito chi ci sta seguendo da casa a venire qui a Moena perché c’è un clima piacevole e non ci sono ancora le tensioni di campionato che ci possono assillare. Siamo contenti di quanti sono già qui. Non vedevamo l’ora di iniziare a lavorare, i ragazzi sono arrivati con il giusto entusiasmo: non siamo ancora con l’organico al completo perché mancano ancora dei nazionali ma le strutture sono eccezionali e stiamo lavorando molto bene. Il bagno nell’Avviso? Stiamo usando tutte le strategie possibili perché il lavoro si intensificherà nei prossimi giorni per cui ogni tanto ci bagniamo nel fiume altre volte usiamo il ghiaccio”.