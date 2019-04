© foto di Insidefoto/Image Sport

A Radio Rai, dopo la gara pareggiata contro la Roma, parla l'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli: "Le partite vanno chiuse, noi non siamo riusciti a farlo. Siamo in Serie A, se rimani in vantaggio di un gol è possibile che gli avversari ti raggiungano. Ho visto una bella Fiorentina, possiamo così tornare a giocare a grandi livelli. Con troppi pareggi non si va lontano, lo sappiamo. Nelle ultime otto partite saranno cinque in casa e tre fuori. Vogliamo fare bene".