Fiorentina, Pioli: "Bravo Chiesa dopo una settimana particolare"

L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli, intervistato da Radio Rai, ha commentato così la sconfitta odierna con la Lazio: "Non siamo riusciti a concretizzare l'ottima mole di lavoro che abbiamo fatto. È un peccato perché la squadra sta giocando e tenendo testa ad avversari di livello. Chiesa? Se gioca a sinistra può andare sul fondo e rientrare, così come Pjaca, Mirallas e Sottil. Federico ha fatto una prestazione positiva. Ha vissuto una settimana particolare, ma ha dimostrato grande maturità. Pochi punti fuori casa? Non è una casualità. È vero che il nostro stadio ci sta dando qualcosa in più, ma fuori casa abbiamo giocato per ora contro le squadre più forti del campionato. L'importante però è che questa Fiorentina abbia fatto sempre la sua partita. Adesso non abbiamo più scusanti".