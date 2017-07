Fiorentina, Pioli: "Chi è partito non aveva motivazioni, serve cambiare"

© foto di Giacomo Morini

L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato delle proteste dei tifosi nella conferenza stampa dopo l'amichevole col Bari: "È evidente che dobbiamo dare il massimo. Servono giocatori che vedano la Fiorentina come il loro massimo e non una tappa di passaggio. Abbiamo una maglia da difendere. Abbiamo perso giocatori importanti, ma non c'erano motivazioni. Dobbiamo cambiare, non possiamo aspettare".