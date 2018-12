Fiorentina, Pioli: "Chiesa? Non la sua migliore partita, ma ha fatto gol"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha commentato la vittoria contro il Milan ai microfoni di Radio Rai: "Si può far di meglio, soprattutto nella qualità. Abbiamo fatto una buona fase difensiva, molto coraggiosa. Abbiamo recuperato molti palloni. Dobbiamo migliorare nelle scelte sulle ripartenze, ma arriviamo da un periodo che ha pesato nella testa dei giocatori. Abbiamo giocato in uno stadio importante con personalità e coraggio. Siamo stati dentro la partita, bravi i miei giocatori".

Avete sfruttato le difficoltà del Milan. "Anche il Milan ha giocato una partita agguerrita, in questi momenti tutti danno qualcosa in più. Abbiamo dato qualcosa di più anche noi per limitare giocatori come Suso e Higuain".

Ora guarderete la classifica? "Non la guardavamo due partite fa, non lo facciamo nemmeno ora. Ora arriverà una settimana pesante, ora al giro di boa capiremo la nostra posizione. La squadra ha continuato a credere nelle proprie capacità e nelle proprie qualità".

Chiesa? "Ha fatto un bel gol. Federico ha queste capacità tecniche. Ha tentato tanto anche nelle scorse partite, ma non era stato così preciso. Questa sera è riuscito a fare un bel gol. Non credo sia stata la sua miglior prestazione, ma quando un attaccante ti risolve le partite va bene sempre. Sta lavorando tantissimo".