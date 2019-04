© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina ha parlato delle condizioni di Federico Chiesa e Luis Muriel: "Federico è a disposizione, non so se partirà dall'inizio o a gara in corso, perché non è ancora al meglio dopo il lungo stop e non ha i 90 minuti nelle gambe. Muriel sta bene e può giocare dall'inizio. Ho 4 titolari, 3 partiranno dal primo minuto". Infine un aggiornamento sulle condizioni di Edimilson Fernandes, non convocato: "Sta meglio, ma ancora gli manca l'ultimo step per tornare a disposizione".