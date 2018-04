Fiorentina, Pioli: "Ci è mancata la stoccata finale, testa alla prossima"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il pareggio arrivato contro la Spal, il tecnico della Fiorentina Pioli ha parlato ai microfoni di Radio Rai: "Quando riesci ad unire la prestazione alla vittoria, la felicità è completa, oggi non è così ma mi riguarda la prestazione di una squadra convincente che non ha perso lucidità e che ha costruito tante occasioni, pensiamo alla prossima gara. A volte le gare nascono e finiscono così, sabato scorso alle prime due occasioni abbiamo fatto gol, la cosa importante è aver fatto la partita dall'inizio alla fine e creato dall'inizio alla fine, la prestazione c'è stata, oggi ci mancata la stoccata finale, ci alleneremo meglio per essere più precisi. Senza Astori? Davide ci manca, ci mancherà sempre perché era Davide ma abbiamo l'impegno di portare avanti il lavoro fatto insieme e lo faremo con impegno perché ho scoperto dei giocatori con valori importanti".