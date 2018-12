Fiorentina, Pioli: "Con l'Empoli non è una gara decisiva per i nostri obiettivi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Empoli, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato anche dell'importanza della gara in termini di classifica: "Saranno tre punti pesanti, il fatto di non vincere da tanto tempo comincia a pesare sui giocatori e sulla classifica. Non penso però possa già esser una gara decisiva per il nostro futuro o i nostri obiettivi. Noi siamo una squadra che non può giocare senza ritmo. Il Sassuolo ha palleggiato più di noi, bisogna prendersi qualche rischio in più con più qualità e personalità. E' successo solo negli ultimi 15 minuti della gara di Reggio Emilia".