Fiorentina, Pioli: "Contento della prestazione. Abbiamo buon potenziale"

© foto di Giacomo Morini

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, è intervenuto al termine del match vinto contro il ChievoVerona (6-1 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

È contento di questa prestazione?

"Sono contento, ma non è stato soltanto il risultato. Abbiamo ottenuto un risultato eclatante, ma il Chievo ci ha messo comunque in difficoltà. Siamo stati in grado di soffrire durante i momenti difficili".

Si aspettava un inizio così?

"Speravo in questo inizio, abbiamo iniziato presto con la speranza di iniziare i preliminari. Ci siamo allenati e abbiamo fatto tante amichevoli, ma hai sempre il dubbio. Oggi era il banco di prova, il Chievo ci ha comunque messo in difficoltà. Siamo rimasti squadra, sono molto contento".

Cosa pensi delle prestazioni di Gerson ed Edimilson?

"Sì il reparto di centrocampo è quello a cui abbiamo apportato più modifiche. Oggi c'erano in campo otto-undicesimi dello scorso anno, dunque ero abbastanza convinto. Edimilson gioca da noi da due settimane. Abbiamo molte qualità, si tratta solo di lavorare e crescere. Dobbiamo rimanere compatti ed equilibrati. Dobbiamo pensare a lavorare e dobbiamo pensare alla prossima partita. La squadra ha potenzialità, abbiamo mantenuto i valori dello scorso anno che ci hanno permesso di iniziare al meglio".

Hai il tridente d'attacco più belli. Ci prometti almeno una Fiorentina bella?

"È quello che vogliamo fare. Abbiamo le qualità per poter giocare un bel calcio. Siamo giovani, arriveranno anche i momenti difficili. Ma siamo una squadra che ha potenziale".

Senza il regista e con un modulo diverso dovete cambiare qualcosa?

"La volontà è quella di accorciare la squadra. Non mi piace tanto tornare indietro, ma il gol di Biraghi dello scorso anno ha delle caratteristiche ben precise. Dobbiamo accorciare il campo. Così impediamo agli avversari di ripartire, recuperare palla e creare in fase offensiva. Dobbiamo pensare ad accorciare sugli avversari".