© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport: "La gara è stata più equilibrata di quello che il risultato alla fine ha raccontato. Peccato non aver finalizzato le tante occasioni che abbiamo creato. Ne abbiamo avute diverse anche questa sera contro un grandissimo avversario. Gol Ronaldo? Per me non era rigore, ne avevo discusso proprio con Rizzoli alla riunione: se la palla va prima su un'altra parte del corpo e poi sulla mano non è rigore. Orsato ha avuto un'idea diversa. Mercato? Se ci sarà la possibilità di migliorare l'organico ci faremo trovare pronti".