Fiorentina, Pioli: "Debutto fantastico, ma restiamo concentrati"

© foto di Giacomo Morini

Dopo la goleada rifilata al ChievoVerona, il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "Speravo in questo debutto, abbiamo lavorato bene in un'estate lunga, le difficoltà ci sono state ma la squadra mi è piaciuta nel momento in cui ha saputo soffrire. Il risultato è eclatante, dimostra che abbiamo giocato fino alla fine e questo è importante".

Più concreta che bella nel primo tempo?

"Siamo partiti bene, con personalità e velocità fino al gol, dopo il Chievo ha palleggiato bene, ci siamo abbassati ma abbiamo lasciato una sola situazione, ci siamo difesi bene, ma noi vogliamo fare le gare dominando, attaccando ma non possiamo pensare di avere sempre il pallino del gioco, dobbiamo restare concentrati sulle cose positive e quelle che sono da migliorare".

Si può pensare in grande?

"E' il momento di pensare alla prossima gara e a vincere, non dobbiamo pensare tanto più avanti, dobbiamo pensare a fare bene, l'Udinese ha un potenziale offensivo molto importante, quindi ci sarà da lavorare bene".