Fiorentina, Pioli: "Della Valle è soddisfatto dell'andamento della squadra"

Il derby perso contro la Roma evidenzia un dato significativo per la Lazio 2018-19: contro le grandi i biancocelesti si sgonfiano. Tre gli scontri diretti fin qui giocati, altrettante le sconfitte. Decisamente troppo per una squadra che solo quattro mesi fa è stata a un passo dal...

Grande con le piccole, piccola con le grandi. Lazio, così non va

Le probabili formazioni di Udinese-Lazio - Due dubbi per Velazquez

Le probabili formazioni di Atalanta-Torino – Dubbi per Mazzarri e Gasperini

Le probabili formazioni di Roma-Frosinone - Due sorprese per Di Fra

Le probabili formazioni di Spal-Sassuolo - Antenucci vs Babacar

Le probabili formazioni Foggia-Padova - L'ex Sarno in campo dall'inizio

Le probabili formazioni di Crotone-Brescia - Qualche cambio per Stroppa

Le probabili formazioni di Roma-Lazio - Dubbio modulo per Di Francesco

Le probabili formazioni di Juve-Napoli - Un ballottaggio davanti per parte

Le probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta - Tanti dubbi per Gasp

Le probabili formazioni di Chievo-Torino - Un dubbio per D'Anna

Le probabili formazioni di Sassuolo-Milan - Higuain in forse, si scalda Cutrone

Le probabili formazioni di Venezia-Livorno - Già sfida calda per Lucarelli

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato anche del rapporto con il patron viola Andrea Della Valle, che questa mattina ha visitato la squadra al centro sportivo "Davide Astori": "Ci ho parlato prima, è soddisfatto dell'andamento della squadra. I ragazzi sono molto contenti quando viene al Centro Sportivo, è una presenza molto calorosa e ci fa piacere averlo con noi".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy