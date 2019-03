Fiorentina, Pioli: "Djidji: era rigore. Montiel e Vlahovic entrati bene"

Fonte: Firenzeviola.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Queste le parole del tecnico viola Stefano Pioli in sala stampa nel post-partita di Fiorentina-Torino: “Episodio Djidji e gol di Baselli? Ho un ottimo rapporto con Pasqua perché ci ha arbitrato nella partita più dura da quando sono qui. Lui ha valutato che non si fosse aiutato con la mano, noi lì ci siamo disuniti e all’unico tiro in porta del Torino abbiamo preso gol. Purtroppo non siamo riusciti a raddoppiare quando abbiamo avuto le possibilità di farlo: peccato. Muriel? La trasferta che ha fatto in oriente non lo ha aiutato… lui quando viene a raccordare il gioco ci dà sempre una grande mano, è stato pericoloso anche se non era brillante da un punto di vista fisico: ha pagato anche lui il primo caldo e mi auguro che per mercoledì possa essere in condizioni migliori. Simeone? L’atteggiamento di Giovanni non è mai in discussione, dovevamo rimettere in campo una prestazione diversa da quella di Cagliari e lo abbiamo fatto con una partita dove abbiamo creato molte più prestazioni rispetto alla partita di Coppa Italia dove abbiamo vinto. Montiel e Vlahovic? Sono entrati sicuramente bene, Dusan ha avuto due chances che poteva finalizzare meglio, Tofol ha qualità e nonostante la fisicità del Torino ha dato un buon apporto. Io sono aperto a tutto, se i giovani mi garantiranno di vincere le partite li riproporrò ma adesso voglio vincere le prossime partite: le prossime tre partite saranno decisive per il nostro futuro”.