Fiorentina, Pioli: "Dobbiamo fare molti più punti per andare in Europa"

Obiettivo Europa per la Fiorentina? Stefano Pioli, tecnico viola, è chiaro sulle tabelle per puntare a una competizione internazionale. "E' inevitabile che se vogliamo avere delle ambizioni bisogna fare molti più punti rispetto all'andata: 18 partite sono tante ma dobbiamo correre a cominciare da domenica. Le strategie di crescita? Solo coi giovani è impossibile vincere ma noi quest'anno non abbiamo solo giovani: abbiamo gente come Muriel, Pezzella, Hugo, Benassi o altri. Dobbiamo mettere insieme una squadra equilibrata. Non possiamo comprare campioni ma dobbiamo costruirceli in casa. L'obiettivo è tornare a lottare in alto, per le posizioni dove la Fiorentina è sempre stata".