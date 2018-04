Fiorentina, Pioli: "Domani Badelj ci sarà. Chiesa sta bene"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza alla vigilia della sfida con il Napoli, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato anche delle condizioni di Federico Chiesa e Milan Badelj: "La terza partita consecutiva, per di più giocata in 10, ci ha creato difficoltà: Federico è sempre sceso in campo. Sono convinto che la sua condizione fisica sia sicuramente migliorata. Badelj? Ha fatto una buona settimana di lavoro e mi ha dato delle buone risposte: sono convinto che domani potrà trovare spazio".