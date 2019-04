© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine della sfida contro il Frosinone, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa: "Sono deluso sicuramente ma non tradito: uno si sente tradito quando una persona volontariamente fa qualcosa che non ti aspetti. I miei giocatori non volevano fare una partita così al di sotto delle proprie possibilità. Sono deluso con me stesso perché forse non ho colto dei segnali che c’erano. Era una buona occasione per tornare a far punti ma non è stato così - evidenzia Firenzeviola.it -. Squadra spenta? Sì, mi preoccupa questa cosa: vi posso assicurare che la squadra mi è sempre sembrata motivatissima, sapevamo che potevamo tornare a vincere ma la partita è stata troppo al di sotto delle possibilità. E’ colpa nostra, siamo noi i responsabili di questa brutta prestazione. I fischi ci stanno tutti e sono meritati: ora dobbiamo rimboccarci le maniche e dimostrare. Tocca a noi fare qualcosa di più: la mia squadra è mancata sotto l’aspetto mentale e fisico. Dovevamo reagire con lucidità. Se c’è un reparto che mi ha deluso? Oggi tutti i giocatori che sono scesi in campo, allenatori in primis, hanno sbagliato la gara".