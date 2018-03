Fiorentina, Pioli: "Dovevamo rompere il ghiaccio, Astori sarà orgoglioso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato così a Radio Rai dopo la vittoria col Benevento: "Astori? Una persona raccoglie quello che semina nella sua vita. Oggi è stato emozionante. La commozione e la partecipazione che abbiamo visto da parte di tutti in questa settimana significa che Davide ha lasciato qualcosa. Lui ne sarà senza dubbio orgoglioso. Astori era una figura centrale per noi, perderlo è stato una brutta botta soprattutto per me e per i suoi compagni. Dovevamo rompere il ghiaccio e siamo contenti di averlo fatto dinanzi ai nostri tifosi. Numeri relativi ad Astori? Bisogna pur credere in qualcosa, noi ci crediamo".