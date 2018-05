Fiorentina, Pioli e il ritiro a Moena: "In caso di Europa c'è un piano B"

© foto di Federico De Luca

Intervenuto all’interno della conferenza stampa di presentazione del ritiro di Moena in programma questa estate, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato alla stampa presente: “Io e il mio staff siamo stati molto felici di questo rinnovo, perché le strutture sono ottime e ci sono tutte le possibilità di fare un buon lavoro. In val di Fassa c'è cordialità, ci sono delle belle baite: potremo fare un ottimo lavoro. In caso di Europa cambiano le date? C'è un piano B, per ora non diciamo nulla... speriamo di dover aspettare fino a dopo il 20 maggio. Le amichevoli? Lo sviluppo delle due settimane saranno molto simili a quelle dello scorso anno, sono già in ponte".