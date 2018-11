Fiorentina, Pioli e il TAS: "Per me la vicenda si è chiusa il 19 luglio"

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, durante la conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Frosinone, è tornato anche sulla vicenda legata al TAS di Losanna e alla mail mandata in ritardo dalla società: "Per me la vicenda TAS-Europa si è chiusa il 19 luglio, adesso mi preoccupo a provare a riconquistarla sul campo. Chi dice che sono un uomo solo e non mi sento con la società non dice la verità. La Fiorentina con me si è sempre comportata con grande trasparenza e sull'argomento mi è stato garantito che è stato fatto tutto il possibile: non sarebbe cambiato nulla se quella famosa mail fosse arrivata in tempo al TAS".