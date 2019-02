Fiorentina, Pioli: "È impossibile non rivivere quella terribile giornata"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, è intervenuto al termine del match contro l'Udinese (1-1 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Sicuramente abbiamo gestito male due palle inattive, sapevamo che ci avrebbero potuto creare problemi nelle ripartenze. Nel primo tempo non siamo stati dinamici, è stata una partita difficile. Abbiamo provato a vincere fino alla fine, i giocatori non erano soddisfatti e sono contento di questa determinazione. Rimane un'ottima settimana, ma non siamo riusciti a renderla completamente perfetta".

Come valuta Muriel? "Per trovare spazi in contropiede bisogna avere anche avversari che salgono. Per il nostro modo di giocare spendiamo tanto, ci sta questo appannamento. Ha trovato molte combinazioni, ma contro un'Udinese così schierata non è stato semplice. Giochiamo contro avversari del nostro livello, se c'è una squadra che meritava di vincere eravamo noi. Vincere o perdere dipende dai dettagli anche per l'equilibrio, siamo stati bravi a crederci fino alla fine".

Come è stata la tua partita? "Già da ieri è stata una situazione particolare, è impossibile non rivivere quella terribile giornata. È molto particolare, mi auguro che Davide sia orgoglioso di quello che stiamo portando avanti. Mi manca e ci manca tantissimo".