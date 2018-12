Fiorentina, Pioli: "Emergenza Milan? Tutti daranno qualcosa in più"

© foto di Federico De Luca

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, affrontando anche l'argomento relativo ai problemi di formazione di Gattuso, che dovrà rinunciare a Biglia, Bonaventura, Kessie e Bakayoko a centrocampo: "Tutte le partite sono delle occasioni importanti. Chiaramente ci manca la vittoria in trasferta, che abbiamo sfiorato spesso, ma che se non abbiamo centrato è perché ci è mancato qualcosa. Il Milan ha assenza importanti ma le squadre che hanno giocatori out danno sempre qualcosina in più. Dovremo riuscire anche noi a mettere qualcosa in più, anche se recupereremo calciatori fondamentali".