© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro la Sampdoria (in programma domenica al Franchi). Queste alcune dichiarazioni sul proprio futuro contrattuale: "Per me non è mai stato un problema iniziare il campionato col contratto in scadenza e non è un problema adesso. Io alleno la squadra e questo è l'unica cosa che conta. Poi ci incontreremo a tempo debito e decideremo cosa fare in futuro: è normale dopo due anni insieme".