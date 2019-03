Fiorentina, Pioli: "Europa è possibile. Rinnovo?Decideremo con società"

Appuntamento con la vittoria ancora rimandato per la Fiorentina, contro la Lazio i viola non vanno oltre l'1-1 grazie alla rete di Muriel nella ripresa che pareggia il gol di Immobile. A fine partita è l'allenatore Stefano Pioli a commentare il punto conquistato contro la sua ex squadra: "Non credo che stasera ci sia costata l'Europa. Abbiamo fatto troppi pochi punti per la qualità delle nostre prestazioni nel girone d'andata, ora non è il momento di guardare la classifica; adesso arrivano partite fondamentali per la stagione. Questa contro la Lazio è stata una partita difficile, non siamo usciti bene fisicamente e mentalmente, purtroppo ci esaltiamo nei momenti positivi ma ci deprimiamo altrettanto facilmente. Abbiamo fatto poco movimento nel primo tempo mentre nel secondo abbiamo giocato come sappiamo. Non sono deluso dalla prestazione di oggi", ha dichiarato ai microfoni di Sky.

Quale è il problema accusato da Chiesa?

Ha avuto un risentimento addominale. Lui è un ragazzo generoso, ha passione per questa squadra e per questi colori e quando non riesce a dare il proprio contributo soffre.

Il mio rinnovo?

Sono 9 mesi che sono a scadenza, sono tranquillissimo. Ho investito molto sul mio lavoro, ho comunicato alla mia famiglia che allenerò fino a 65 anni, dove lo farò non lo so ma potrei andare anche oltre se arrivasse la chiamata di una nazionale. Sono concentrato per dare il meglio che posso e sono sicuro che squadra possa fare ancora tanto. Sono in continua evoluzione sto migliorando di anno in anno mi piace quello che faccio; il futuro lo decideremo con la società, mancano 2 mesi e poi comunicherò le mie decisioni anche se ho già deciso.



Un ricordo di Alberto Bucci...

L'ho conosciuto quando allenavo a Bologna, siamo sempre rimasti in contatto. Era una persona con cui parlare e discutere, ti dava soluzioni e ti apriva il cervello. Di lui ho un ricordo davvero molto bello