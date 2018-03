Fiorentina, Pioli: "Europa? Le prossime due settimane saranno decisive"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Crotone, affrontando anche l'argomento relativo alla corsa all'Europa League: "Le prossime tre settimane, con sei partite, saranno decisive. Nelle ultime giornate conteranno le motivazioni e lo sappiamo. Abbiamo un calendario non facile ma equilibrato e neanche impossibile. Affrontare Crotone o SPAL che si giocano la salvezza è complicato ma la squadra ha lavorato molto bene e siamo pronti per giocare domani. A parte Badelj siamo tutti in buone condizioni e dobbiamo continuare a spingere. Credo molto nel lavoro che abbiamo fatto da luglio a oggi e dobbiamo pensare a una partita alla volta".