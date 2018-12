Fiorentina, Pioli: "Fiducia dei DV non mi serviva. Vogliamo l'Europa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo affrontando anche l'argomento relativo alla conferma della fiducia arrivata nei giorni scorsi da parte di Andrea Della Valle: "Io non ne avevo bisogno ma i risultati e la fiducia sono le cose che riescono a tenere saldo un allenatore in panchina. Per questo è servito il fatto che sia stata ribadita la fiducia. I momenti no possono capitare in stagione, siamo a due punti dalla sesta posizione, quattro o cinque dalla Champions League ma non conta tutto questo, dobbiamo pensare al campo".