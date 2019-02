Fonte: Firenzeviola.it

Queste le parole di Stefano Pioli, tecnico viola, in sala stampa nel post partita di Udinese-Fiorentina 1-1: "Tornare a Udine significa aprire un dolore grande per noi. L'abbiamo affrontato nel migliore modo possibile, siamo un gruppo di ragazzi forti caratterialmente. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, è stata una gara difficile. Nel primo tempo siamo stati poco dinamici, ma nel secondo eravamo più determinativi. Avremmo meritato il gol vittoria. Brucia di non avere fatto la settimana perfetta, sapevamo di poter recuperare punti in classifica. L'Udinese oggi ha fatto la gara della vita. La panchina di oggi mi piaceva, meno scelte e meno possibilità di sbagliare. Pjaca? Ho fiducia in Marko, ma deve crederci lui e sono contentissimo che sia rimasto. Contro il Napoli ci aspetta una gara molto difficile, dobbiamo prepararci bene".