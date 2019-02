Fiorentina, Pioli: "Gasp-Chiesa? Si riveda le immagini"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della sfida di oggi contro l’Atalanta, in sala stampa ha preso la parola il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli. Queste le sue parole: “La rete peggiore è stata la terza: nella ripresa abbiamo concesso molto meno, abbiamo avuto subito la palla gol con Hugo, loro sono stati bravi sulle respinte ma il merito della mia squadra è tanto perché abbiamo ripreso un risultato importante. Speravo di vincere la partita ma purtroppo è andata così. Ho un buon precedente peraltro con una semifinale pareggiata, visto che quando sono andato in finale di Coppa con la Lazio pareggiai 1-1 all’andata. Le parole di Gasperini su Chiesa e la sua “simulazione”? Invito Gasperini ad andarsi a rivedere le immagini perché se le va a rivedere vedrà che Federico è inciampato, non ha simulato. Federico non viene fischiato negli stadi, ma viene semmai ammirato. Mi è piaciuto lo spirito di sacrificio della squadra, sono molto orgoglioso dei miei giocatori. Se riusciamo noi ad andare in vantaggio per gli altri diventa dura: per me il riusato è positivo e la prestazione è stata importante. Domenica sarà un bel banco di prova in vista della semifinale. Il fatto di avere un obiettivo così importante ci permetterà di arrivare preparati all’appuntamento. La marcatura di Hugo su Ilicic? La posizione di Vitor è quella: ha sofferto qualche giocata di Ilicic ma avevo pensato che fosse la cosa giusta. Dabo dal 1’? Ho pensato che il 60% dei gol dell’Atalanta arriva dalle fasce e volevo coprire meglio il campo. Analizzeremo questa partita per capire quali situazioni sono migliorabili: al ritorno abbiamo un risultato solo e non sarà facile per l’Atalanta. Il tifo di questa sera? Non posso che essere contento dell’ambiente che si è creato, a Firenze si respira un’aria diversa allo stadio… tutti vogliamo vincere ma dobbiamo essere bravi a coltivare questa positività”.