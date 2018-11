Fiorentina, Pioli: "Gerson al posto di Pjaca? Tutto è possibile"

Pjaca out per Bologna e Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, è costretto a ridisegnare anche il fronte offensivo. Ecco il suo pensiero in conferenza stampa: "Ho studiato bene i nostri avversari che sono fisici, organizzati e forti sulle palle inattive. Cercheremo di contrapporci nel modo giusto, con la giusta aggressività. Gerson esterno? Per questo ogni soluzione in vista di domani è possibile. E' tutto aperto. Thereau? Ha avuto tanti piccoli problemi ma ora è a disposizione. Va un po' gestito perché ha una certa età e delle ginocchia che non gli permettono di giocare in un certo modo".