Fiorentina, Pioli: "Gerson e Norgaard crescono. In settimana altri arrivi"

© foto di Giacomo Morini

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha commentato così ai microfoni di Radio Bruno Toscana la vittoria del triangolare disputato a Magonza coi padroni di casa e l'Athletic Club: "Abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo spirito e idee. Chiaramente il nostro obiettivo è il campionato, ma concludiamo questa seconda parte di ritiro con degli spunti positivi. Contro l'Athletic la Fiorentina mi è piaciuta molto. Abbiamo creato tanto e solo per la condizione non ottimale non siamo riusciti a finalizzare di più. Col Mainz è stata più dura, complice anche questo gran caldo, ma sono senza dubbio soddisfatto della prova dei miei ragazzi. Gerson e Norgaard? Stanno crescendo ogni giorno. Gerson è avvantaggiato perché è da tanto che è in Italia, Norgaard fa più fatica per la lingua. Ma siamo tutti in crescita. Vogliamo arrivare pronti all'inizio del campionato, dimostrando che siamo all'altezza. Mercato? È arrivato Mirallas e in settimana potrebbero arrivare altri giocatori. Sono convinto che i nuovi si inseriranno in fretta perché qui c'è una base solida e superiore rispetto all'anno scorso. Ci sono meno incognite. Nessuno dei miei calciatori ha già raggiunto il massimo delle proprie potenzialità, possiamo continuare a crescere insieme e non vediamo l'ora di iniziare la stagione".