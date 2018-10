Fiorentina, Pioli: "Gerson partito forte. Critiche fanno parte del calcio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Torino, il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato anche di Gerson che nelle ultime settimane è stato criticato: "Lo ritengo importante come tutti i miei centrocampisti. È partito fortissimo nelle prime partite e le aspettative si sono alzate. Non ha ancora la continuità ma ha tutte le qualità per essere un centrocampista importante. Tira troppo poco e punta poco l'uomo: può fare di più ma sta comunque facendo bene. Le critiche fanno parte del calcio e ci dobbiamo convivere. tutti i giocatori sanno dove possono crescere, l'importante è allenarsi e prepararsi molto bene durante la settimane. Abbiamo la qualità per far soffrire tutte le squadre che affrontiamo".