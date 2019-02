© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli, intervistato dai canali ufficiali del club alla vigilia della gara con l'Udinese, è tornato a parlare anche del 7-1 alla Roma in Coppa Italia: "Quella con la Roma è stata una grande serata, ma la Coppa Italia era un'altra competizione. Si tratta di una pagina che dovremo riaprire tra un mese, ributtandoci adesso con molta concentrazione sul prossimo impegno di campionato. L'Udinese si gioca tanto, ma ci giochiamo tanto anche noi. Sappiamo che è una settimana importante e difficile: l'abbiamo cominciata bene domenica a Verona, l'abbiamo continuata benissimo mercoledì, ma per farla diventare perfetta dobbiamo prepararci bene per domani".