Fiorentina, Pioli: "I conti si fanno alla fine, la vittoria arriverà"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, è intervenuto al termine del match contro il Bologna (0-0 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto tutto per vincerla, oggi non mi sta bene sentir parlare di Fiorentina in crisi. Dobbiamo migliorare sulla finalizzazione, abbiamo giocato a calcio. Questo è l'importante. Il campionato italiano è altamente competitivo. Sono sei partite che non vinciamo, ma sono anche cinque gare che non perdiamo. Se c'era una squadra che meritava di vincere oggi era la Fiorentina. I ragazzi non devono essere depressi: giocando così torneremo alla vittoria".

La mancanza dei tre punti può condizionare i giocatori?

"È normale, non vincere ti crea qualche ansia più. I ragazzi sono maturi nonostante l'età, tengono alla loro professionalità. Non riusciamo a sfruttare le occasioni. Gli attaccanti hanno voglia, anche di strafare. Noi abbiamo fiducia in tutti, torneranno a fare gol".

Gerson ha dato più continuità?

"Oggi ho avuto una buona sensazione. Abbiamo tenuto bene il campo, oggi abbiamo fatto una gran partita. Abbiamo portato molta pressione in avanti. Otto occasioni fa gol, un palo: siamo stati tosti. I ragazzi se la giocano, hanno voglia di vincere".

La piazza come sta reagendo a questo momento?

"L'ambiente è fantastico, siamo partiti con un obiettivo ben chiaro. Vogliamo migliorare, il percorso è ancora lungo. Nel nostro lavoro e nelle prestazioni vedo molte cose positive. La vittoria manca, ma prima o poi arriverà. I conti si fanno alla fine, non abbiamo mai smesso di credere nelle nostre qualità. Dobbiamo continuare così.