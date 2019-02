Fiorentina, Pioli: "I miei non si arrendono mai, ed è una grande qualità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha così commentato a Sky Sport la partita pareggiata contro l'Inter: "Io non posso dire ai miei di saltare con le mani legate dietro la schiena. Siamo stati in vantaggio troppo poco, e l'Inter ci ha rimontati. Ma la mia squadra non si arrende mai e questa è una grandissima qualità".

Rivolgendosi poi a Gasperini, presente in studio e prossimo avversario dei viola con la sua Atalanta, ha aggiunto: "Abbiamo entrambi una grande possibilità perché le prime tre del campionato sono uscite. L'Atalanta è una squadra che ci ha messo spesso in difficoltà. E ha anche avuto qualche ora di più per stancarvi meno (ride, ndr)!".

Scelte in vista di mercoledì? "Anche noi abbiamo in testa questo obiettivo, ma non ho fatto scelte del genere. Ho solo dato riposo a Muriel che non era mai stato fuori, e poi Milenkovic ha avuto qualche problema con la febbre. Ma a livello mentale e di motivazione questa partita ci darà qualcosa, sapendo che affronteremo una squadra tosta, che corre tanto. Ci aspettano difficoltà per le quali dovremo essere preparati ad affrontarle. Per come abbiamo giocato nel primo tempo comunque ho avuto buone risposte".

Pioli poi prosegue: "Non dimentico che ho una squadra giovanissima. E' facile rimanere dentro la partita quando il risultato è positivo. E pensiamo che ci mancano due tra i più esperti e carismatici come Pezzella e Mirallas. Grande crescita caratteriale quella dei miei giocatori. Abbiamo provato a sporcare le loro giocate, e andare ad aggredire Brozovic che è il loro giocatore più di tecnica. Siamo stati bravi a crederci".