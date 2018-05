Fiorentina, Pioli: "Il club ha preso bei giocatori, ho tanta qualità"

Le sue parole a Premium Sport

© foto di Federico De Luca

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, dopo la vittoria in rimonta contro il Genoa

è intervenuto al microfono di Premium Sport: "Abbiamo subito due gol in pochi minuti, sapevamo di dover stare in partita con grande attenzione, ma siamo stati bravi a ribaltare un risultato che sembrava perso. Abbiamo ancora delle possibilità di finire bene il campionato. Abbiamo perso un po' di equilibri, ma il Genoa ha giocato bene, ha qualità. Abbiamo preso anche un palo sull'1-1, dunque potevamo tornare noi in vantaggio. E' stato un match combattuto, va dato merito ai miei giocatori di aver portato a casa i tre punti".

Tiferà Juventus nella finale di Coppa Italia per avere più posti per l'Europa League? "Noi dobbiamo pensare alla prossima gara per rendere importante Milan-Fiorentina all'ultima giornata. Ora concentriamoci sulla prossima, quello che fanno gli altri non possiamo determinarlo noi. Di energie ce ne sono poche ma dobbiamo raschiare il barile".

Nello spogliatoio sembra esserci qualcosa di magico. "C'è tanto lavoro, ma anche tanto di quello che ci ha trasmesso e ci ha lasciato Davide Astori".

Ora si vede che siete una squadra. "Il lavoro che abbiamo fatto ci ha permesso di diventare una squadra vera. I ragazzi sono stati bravissimi a crederci, soprattutto nei momenti difficili. Abbiamo cominciato male la stagione, ma anche in quel momento abbiamo sempre creduto nel lavoro. La società ha preso dei bei giocatori, di prospettiva e con grandi motivazioni. La qualità c'è e tutti vogliono dare il massimo ogni giorno".

Chi è cresciuto di più? "Io dico Biraghi, ma tutti i ragazzi sono cresciuti tanto. Mancano ancora delle partite, la prossima è importantissima. Recuperiamo ora energie mentali".

Un messaggio per Giuseppe Rossi: "Sono molto contento per lui. L'ho allenato a Parma, ho conosciuto un gran professionista. Senza infortuni sarebbe potuto arrivare a traguardi importantissimi".