FIorentina, Pioli: "Il futuro? La mia decisione l'ho già presa"

Queste le parole del tecnico della Fiorentina Stefano Pioli nel post partita del match contro la Lazio in sala stampa: “Il carattere della squadra l’ho sempre apprezzato ma il risultato negativo a Bergamo ha pesato troppo sul nostro umore. Io mi aspettavo una partita difficile perché in settimana ho visto i giocatori non soddisfatti delle proprie prestazioni. Abbiamo giocato con giocatori non al 100% e li ringrazio per il loro impegno. La partita nel primo tempo non è stata giocata in modo positivo ma il pareggio è un buon risultato, visto che non eravamo nemmeno nella nostra serata migliore. I pareggi? Sono tanti, è vero, ci mancano un paio di vittorie non arrivati nel girone d’andata. Il mio contratto? Comunicherò tutto a fine campionato: non sono affatto preoccupato della scadenza di contratto, solo i miei stimoli decideranno per me. La mia decisione l’ho già presa, non sarà l’opzione per il rinnovo a scegliere il mio futuro. Chiesa out a Cagliari? Non lo so, spero davvero di no. I cambi? Chi è entrato è stato bravo, andare sotto è stato complicato ma Simeone e Mirallas hanno fatto bene. Complimenti a Terracciano ma me l’aspettavo perché da quando è arrivato ha lavorato molto bene. Le motivazioni della squadra? Non possiamo deprimerci per la classifica, mancano ancora tanti punti: le sette partite che abbiamo davanti a noi sono quelle che ci hanno frenato nel girone d’andata”.