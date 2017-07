Fiorentina, Pioli: "Il mercato? La società sa cosa ci serve"

© foto di Giacomo Morini

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha commentato così la sconfitta in amichevole con lo Sporting Lisbona ai media presenti all'Alvalade, tra i quali FirenzeViola.it: "Abbiamo fornito una prova discreta, mantenendo gli equilibri, anche se ci è mancato qualcosa in fase di costruzione. Il nostro lavoro sta dando dei frutti. VAR? Se c'è va accettata, io sinceramente avrei dato gol subito perché il nostro difensore teneva in gioco il loro attaccante. Veretout? Il suo esordio è stato positivo, è veloce di testa e gioca con personalità. Mercato? La società sa cosa ci serve, ci manca ancora qualcosa e prima saremo al completo meglio sarà. Oggi comunque ci sono stati degli spunti interessanti".