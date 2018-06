Fiorentina, Pioli in pressing per Pulgar. Lo vuole per il dopo Badelj

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non si esaurisce il pressing della Fiorentina per Erick Pulgar. Il regista cileno del Bologna sarebbe una richiesta di Stefano Pioli, tecnico viola, per prendere l'eredità di Milan Badelj. Il rinnovo del contratto con gli emiliani, raccontano i media cileni come Show Sport, non è ancora dato in scena e la Fiorentina sarebbe dunque in pressing per prendere il ragazzo.