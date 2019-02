© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Atalanta: "Avrei preferito un trattamento più equo per il calendario. Ieri qualcuno dei miei giocatori era stanco ed è normale, ma le motivazioni ci permetteranno di superare le difficoltà di recupero e fisiche. Già a metà settimana scorsa avevo già bene in testa la squadra contro l'Inter e contro l'Atalanta. Se non ci saranno intoppi schiererò questa squadra. Se fossi preoccupato per gli arbitri significherebbe screditare una classe che ha dimostrato tanto. Penso che se ne sia parlato anche un po' a caso, il VAR è stato criticato in una sola direzione. Senza il VAR la partita sarebbe finita 2-2. Se l'arbitro non si è tolto i dubbi sul rigore, la tecnologia non gli ha permesso di cambiare idea. Non voglio tornare indietro, ma col rigore di polpastrello dell'andata, l'Inter prese due punti in più. Non sono preoccupato per l'arbitraggio: tutti dovranno dare il massimo".