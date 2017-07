Fiorentina, Pioli: "Kalinic non è un caso. Prenderemo un altro difensore"

© foto di Giacomo Morini

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa dopo la seconda amichevole del ritiro di Moena vinta 11-0 contro il Trentino Team. Queste le sue dichiarazioni:

Sulla gerarchia dei portieri: "E' chiara e l'ho comunicata ai diretti interessati. Sportiello sarà il titolare. Io ho sempre ragionato così: qualcuno è più avanti, qualcuno più indietro. Sta a chi è più avanti mantenere il vantaggio e viceversa".

Su un possibile giovane più pronto rispetto ad un altro: "Meli mi piace molto, si muove bene in campo, è intelligente e regge i carichi di lavoro".

Su Kalinic: "Non è un caso in questo momento. Ha avuto un permesso per motivi familiari e mi auguro si possa risolvere tutto entro breve. Chiaro che ci sono anche altre situazioni, prima si definiscono e meglio è".

Su Milenkovic: "Sarebbe grave se non lo conoscessi. L'ho visto e rivisto, è un elemento di personalità, con stazza fisica e buona tecnica. Molto giovane, ma interessante".

Su un eventuale altro innesto in difesa: "Credo che qualcosa arriverà. Un quarto difensore centrale dovrebbe arrivare".

Su Babacar: "Sa attaccare la profondità, ha presenza fisica in area. Un centravanti completo, sta cercando la continuità, sono contento di allenarlo. Vedremo quello che sarà lo sviluppo della squadra".

Su Ianis Hagi: "Tocca bene la palla con entrambi i piedi. Lo vorrei più concreto, a volte tocca troppo la palla e rallenta l'azione, ma ha talento. Vedremo quale sarà la soluzione migliore per lui e per noi. Non posso ancora dare valutazioni complete".

Su Rebic e Diakhate: "Rebic si sta impegnando, è stata una settimana faticosa. Senza palla oggi poteva muoversi molto meglio. Diakhate sta lavorando bene, ha giocato da esterno, ma non è la sua posizione. Non volevo caricare troppo altri giocatori".