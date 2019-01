© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro la Sampdoria (in programma domenica al Franchi). Queste alcune dichiarazioni sul mercato: "Credo che ci siano segnali importanti dalla proprietà. Ci eravamo già incontrati e avevo già detto di voler migliorare il reparto offensivo: la società è stata bravissima a trovare Muriel. Anche l'acquisto di Traorè dimostra la programmazione, si lavora in prospettiva. Poi spetterà alla proprietà spiegare il progetto. Possibili innesti a centrocampo? Per ora pesco per ciò che ho a disposizione, ho buone caratteristiche per mettere in campo un centrocampo dinamico e di qualità. Poi sul mercato vedremo cosa arriverà. Tocca a me fare in modo che i miei centrocampisti diano il meglio. Con o senza Veretout mezzala".