Fiorentina, Pioli: "L'assenza di Astori è difficile da superare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato così a Rai Sport al termine della gara vinta contro il Torino: “Un risultato meritato per la prestazione fatta, vogliamo dare il massimo da qui alla fine, i miei giocatori lo stanno facendo e sapevo che la prestazione ci sarebbe stata. Sarebbe stato un peccato non vincere, siamo stati bravi. Il risultato ci permette di dare continuità. La morte di Astori? La squadra si sente in dovere di portare avanti tutto quello che abbiamo fatto assieme a lui nel miglior modo possibile, ci sono dei giocatori che stanno cercando di tenere in mano la situazione nello spogliatoio, quello che ci ha colpito ci ha uniti ancora di più e vogliamo dare il massimo per onorare quello che abbiamo fatto insieme a lui. Qual è il passaggio più difficile da fare? Il momento più semplice è quando siamo in campo, riusciamo a concentrarci su quello che dobbiamo fare. I momenti più difficili sono quelli in cui facciamo colazione insieme, pranzo insieme. La sua assenza è difficile da superare, ma ho un gruppo giovane in cui ho scoperto qualità morali molto grandi. Ognuno vive il dolore a suo modo, ma c’è grande coesione. Il mio lavoro non è così tanto difficile in campo, dobbiamo continuare così e credo che quello che stiamo facendo farà piacere a Davide”.