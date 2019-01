Fiorentina, Pioli: "La serata più bella della mia carriera"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Queste le parole di Stefano Pioli, tecnico viola, in sala stampa nel post partita di Fiorentina-Roma 7-1: “È stata una bellissima serata, forse la più bella da quando faccio questo mestiere. Questa è una soddisfazione immensa ma in competizioni come questa conta solo vincere, non passare il turno. Sono felice per i tifosi, ci sono stati vicini anche nei momenti difficili in questi mesi e non è facile tifare sempre Fiorentina. Muriel? Ci ha portato molto sia sulla presenza in campo sia per quanto riguarda lo spessore tecnico. La crescita della squadra è sempre stato evidente in queste settimane anche se i risultati non ce lo confermavano. Adesso dobbiamo rimanere molto concentrati e fare bene a Udine: siamo 6-7 squadre nel giro di pochi punti, dobbiamo dare il massimo per arrivare al rush finale e migliorare il campionato scorso. I risultati per una squadra giovane come la mia sono determinanti, non abbiamo sbagliato una prestazione dall’inizio dell’anno nuovo. Adesso dobbiamo rimanere concentrati e saper gestire la serata di oggi: dobbiamo capire perché è arrivata una vittoria del genere. Dobbiamo continuare così, domenica ci aspetta una partita difficilissima che gioca con l’acqua alla gola. Abbiamo giocato bene, abbiamo sfruttato bene le situazioni che avevamo preparato: non mi interessano le scelte che ha fatto la Roma, noi siamo stati efficaci. Chiesa? Federico doveva fare un salto importante da un punto di vista realizzativo. Adesso sta trovando precisione e concretezza. La sua crescita non è terminata, adesso deve rimanere così com’è: è passato da essere un ragazzino a essere un uomo. Mirallas? Sapeva da una settimana che avrebbe giocato stasera, Kevin è un giocatore di esperienza e per me è un titolare. Rispetto al passato, ho più possibilità di scelta, si è alzata la competizione tra di loro. Simeone? Sperava di giocare dall’inizio ma è entrato con la convinzione giusta. Hugo? Ha avuto un risentimento muscolare, la vedo difficile che possa essere a disposizione domenica”.