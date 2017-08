Fiorentina, Pioli: "La squadra deve essere completata, manca qualcosa"

© foto di Giacomo Morini

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato con i cronisti presenti al termine della gara amichevole con il Parma:

"Mi aspettavo qualcosa di più, sono onesto. Abbiamo fatto tanti errori, soprattutto nella gestione. Abbiamo perso tante palle, errori del genere diventano pericolosi in partite vere. Dobbiamo alzare il livello, dobbiamo lavorare duro in vista del debutto in campionato. I nuovi hanno bisogno di tempo per ambientarsi, non è una novità.La squadra ha una buona identità ed una buona mentalità, vuole riproporre sul campo quello che facciamo in allenamento. Certi meccanisimi vanno perfezionati, il tempo stringe.

Il mercato? "Mi aspetto che la squadra venga completata, manca ancora qualcosa".

Ancora sulla gara: "Dobbiamo migliorare nei tempi e nell'attacco allo spazio. A volte giochiamo troppo la palla indietro, questo non va bene".

Sulla posizione di Benassi: "È un centrocampista completo e dinamico. Chiaramente non è un esterno, ha fatto buoni movimenti senza palla. L'assetto finale della squadra dipenderà da tante cose, non sarà la posizione di Benassi il problema".

Sulla gara con l'Inter: "Incontreremo una squadra di alto livello che sta facendo un ottimo precampionato. Noi dobbiamo far crescere il nostro organico".



Sul modulo: "Non possiamo parlare di Benassi fuori ruolo. So quanto può fare in fase difensiva ed offensiva. Contro l'Inter cercherò di scegliere i migliori a disposizione. Non metterò mai un giocatore fuori ruolo. Oggi tutti hanno giocato in base alle loro caratteristiche, se la manovra non è veloce e precisa le caratteristiche di un giocatore non vengono esaltate".