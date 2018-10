Fiorentina, Pioli: "La tragedia di Astori ha migliorato me e la squadra"

© foto di Giacomo Morini

L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli è tornato a parlare del dramma Davide Astori alla vigilia della gara contro il Cagliari. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Sarà una partita particolare perché si affrontano due squadre nelle quali Astori ha militato tanto tempo. Per noi però è sempre così, Davide è sempre con noi. Quello che ci è successo ha migliorato me e tutta la squadra. I ragazzi continuano ogni giorni a dimostrarmi serietà e responsabilità. grandi valori umani. Davide era stato il primo a credere in questo lavoro e noi vogliamo portarlo a termine nel miglior modo possibile. Sono davvero felice di allenare questa Fiorentina".