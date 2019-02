Fiorentina, Pioli: "Lafont? Ho sempre creduto nelle sue qualità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha commentato in conferenza stampa lo 0-0 contro il Napoli: “Lafont? Le critiche ci sono per tutti, bisogna essere bravi ed equilibrati. Ho sempre creduto nelle sue qualità importanti, ma non bisogna dimenticare che non ha ancora venti anni e deve crescere. Sono contento, sta venendo fuori molto bene. Io ho fatto il difensore, ho giocato con portieri importanti. Sono contento di lui, lo vedo sicuro, presente. Lo è sempre di più, sta facendo bene rispetto a un ambiente e una cultura diversa dalla sua. Serve equilibrio, prima era scarso e ora sembra un fenomeno. Non è così, ma deve continuare a lavorare".